BİM'DE BU FİYATLAR OLAY OLUR: GIDA VE DETERJAN REYONLARINDA BÜYÜK İNDİRİM! (BİM 1-7 EYLÜL)
BİM’de 1 Eylül Salı günü başlayacak dev indirim kampanyasıyla birlikte en çok talep gören deterjanlar ve temel gıda malzemeleri inanılmaz fiyatlarla raflara geliyor. Mutfak masraflarını ve ev bütçesini hafifletecek bu büyük fırsatı kaçırmak istemeyenler için tüm detaylar netleşti. İşte 1-7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin tam listesi!
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