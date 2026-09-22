BİM'DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE! (BİM 25 EYLÜL-1 EKİM)
25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında BİM rafları evinizi güzelleştirecek ve hayatınızı kolaylaştıracak ürünlerle doluyor. Tasarım severler için 3'lü dekoratif cam vazo setleri, şık hasır tepsiler ve kaydırmaz şeffaf raf örtüleri satışa çıkıyor. Evde dikiş, nakış ve hobi işleriyle uğraşanlar için makaslardan iğne setlerine, mezuralardan çıtçıt aparatlarına kadar her şey tek stantta toplanıyor. Çocuklar için de saç tokaları ve çocuk valizi de listeye eklendi.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.