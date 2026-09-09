BİM’DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN AKTÜEL ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL)
BİM’in 13-19 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünleri belli oldu. Katalogda teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, oyuncaklardan günlük ihtiyaçlara kadar birçok seçenek yer alıyor. Televizyon, cep telefonu, elektrikli bisiklet ve farklı elektronik ürünlerin yanı sıra ev yaşamına yönelik ürünler de yeni haftada raflarda olacak.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.