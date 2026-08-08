BİM'DE BU HAFTA NELER VAR? SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! BU FİYATLAR BİR DAHA GELMEZ (BİM 14-20 AĞUSTOS)
Mutfakta ve evinizde devrim yaratacak, kalitesiyle göz kamaştıran en trend ürünler 14-20 Ağustos haftası BİM’e geliyor! Görenlerin inanmakta zorlanacağı bu çılgın fiyatlar, reyonları altüst edecek. Özellikle evini yenilemek isteyenler ve çeyiz hazırlığı yapanlar kapıda kuyruk oluşturacak! Stoklar anında tükenebilir, bizden söylemesi! İşte, BİM 14-20 Ağustos aktüel ürünler fiyat listesi...
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.