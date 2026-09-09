BİM'DE BU HAFTA REKOR İNDİRİM! DUYAN MAĞAZAYA KOŞACAK (BİM 11-17 EYLÜL)
BİM, 11-17 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğuyla ezber bozmaya geliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran listede bu hafta Tefal tava, rondo ve tencere çeşitleri şok fiyatlarla raflara iniyor. Özellikle mutfak ihtiyaçlarını ucuza kapatmak isteyenleri heyecanlandıran dev indirimlerde seyahat tutkunları için kaliteli valiz çeşitleri ve şık cam ürünleri de yer alıyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu cuma fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin sabah erken saatlerde mağaza kapısında kuyruk oluşturması bekleniyor.
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