BİM'DE BU HAFTA YOK YOK: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 16-22 EKİM)
BİM’in 16-22 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftada özellikle ev ve mutfak alışverişine yönelik ürün çeşitliliği dikkat çekiyor. Çelik tencere ve tavaların yanı sıra cam ürünler, saklama kapları, sunum ürünleri, bıçak ve süzgeç gibi farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler raflarda olacak. Katalogda bunun yanında giyim ve ev yaşamına yönelik ürünler de yer alıyor. Peki BİM'e başka neler geliyor? İşte BİM 16-22 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi...
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