BİM’DE BU PAZAR BÜYÜK KAPIŞMA VAR! STOKLARLA SINIRLI ÜRÜNLER GELDİ! (20-26 EYLÜL)
BİM bu hafta resmen ezber bozuyor! 20-26 Eylül aktüel kataloğunda yer alan televizyon ve telefon modelleri piyasayı sallamaya geliyor. Ev işlerini yarıya indirecek akıllı küçük ev aletleri ve çocukların favorisi olacak oyuncaklar bu pazar sabahı raflardaki yerini alacak. Sınırlı sayıda gelecek bu aktüel ürünlerin fiyatları ise tam anlamıyla kapış kapış gidecek cinsten. Sabah erken kalkanın kazanacağı BİM fırsat ürünlerinin tam listesi ve fiyat detayları haberimizde!
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