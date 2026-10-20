BİM'DE BU ÜRÜNLER RESMEN KAPIŞILACAK! YENİ İNDİRİM LİSTESİ AÇIKLANDI! (BİM 27 EKİM 2 KASIM)
BİM, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında rafları altüst edecek yeni indirim dalgasını resmen duyurdu! Milyonlarca tüketicinin merakla beklediği aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gıda, dev paket temizlik malzemeleri ve popüler kişisel bakım markaları başrolde yer alıyor. Ev bütçesine ilaç gibi gelecek temel ihtiyaç maddelerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunan zincir market, stoklarla sınırlı özel serileriyle de dikkat çekiyor. Büyük izdihama yol açması beklenen bu avantajlı dönem başlamadan önce, indirimli tam listeyi inceleyip listenizi hazırlamayı unutmayın!
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