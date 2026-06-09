BİM’de bugün büyük fırsat: Güne ekonomik ve lezzetli bir başlangıç yapmanın tam zamanı!
BİM’de bugün büyük fırsat: Güne ekonomik ve lezzetli bir başlangıç yapmanın tam zamanı!
Ünlü zincir market, önümüzdeki salı günü başlayacak yeni aktüel kataloğuyla sabah keyfinizi ikiye katlıyor. Kampanya kapsamında en çok tüketilen temel gıda maddeleri cazip fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Hem bütçe dostu hem de kaliteli alternatifler sunan market, en sevilen sabah lezzetlerini ekonomik fiyatlarla sofralara taşımayı hedefliyor. Stoklarla sınırlı bu dev indirimi kaçırmamak ve bütçenizi korumak için bugün BİM’e uğramayı sakın unutmayın…
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