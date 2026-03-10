BİM'de bugün iftardan sahura indirim yağmuru başlıyor: BİM 10 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu!
BİM'de bugün iftardan sahura indirim yağmuru başlıyor: BİM 10 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu!
Ramazan’ın bereketi BİM mağazalarında indirimlerle buluşuyor. Bugün (10 Mart 2026 Salı) başlayan kampanya ile iftardan sahura mutfak alışverişinde dev fırsatlar sizi bekliyor.
TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 299 TL
1 | 81
2 | 81
3 | 81
4 | 81
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.