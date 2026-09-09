BİM'DE BUGÜN SATIŞTA! BU ÜRÜNLER YOK SATACAK (BİM 9-15 EYLÜL)
BİM aktüel haftasında uzun süredir beklenen büyük ev eşyaları bugün itibarıyla mağazalara ulaştı. Ev kuranların ve eşyalarını yenilemek isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği beyaz eşya modelleri, konforlu yatak çeşitleri ve modern mobilya seçenekleri bugünkü listede yerini aldı. Kampanyalı fiyatlarla sınırlı stoklarla sunulan bu aktüel ürünler, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenlere büyük bir kolaylık sağlıyor. Ürünlerin mağazalara gelmesiyle birlikte ev ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için büyük bir alışveriş dönemi başladı. İşte BİM 9-15 Eylül aktüel ürünler listesi…
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