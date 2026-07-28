BİM'de bugün şenlik var: Gıda ve deterjanlarda 3 Ağustos’a kadar geçerli indirimleri kaçırmayın!
BİM'de bugün şenlik var: Gıda ve deterjanlarda 3 Ağustos’a kadar geçerli indirimleri kaçırmayın!
BİM marketlerde 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında geçerli dev indirim kampanyası başlıyor! Bu dönemde süt ve peynir çeşitleri, yoğurt, dondurulmuş ürünler, kıyma, dana döner, atıştırmalıklar ve içeceklerin yanı sıra çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi temel gıda ile temizlik malzemeleri cazip fiyatlarla raflardaki yerini alacak.
1 | 89
2 | 89
3 | 89
PEYSAN TAM YAĞLI MİHALİÇ PEYNİRİ 250 G
Fiyat: 159 TL
4 | 89
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