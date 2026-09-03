BİM'DE BÜYÜK BEYAZ EŞYA ÇILGINLIĞI! 9 EYLÜL’DE GELECEK ÜRÜNLER YOK SATACAK (BİM 9-15 EYLÜL)
Haftalık mutfak ve ev ihtiyaçlarını planlayan tüketiciler için BİM 9-15 Eylül indirim listesi erkenden gün yüzüne çıktı. Yeni haftada satışa sunulacak olan geniş hacimli buzdolapları, kurutma makineleri, çamaşır ve bulaşık makinesi modelleri piyasa koşullarına göre uygun fiyat alternatifleriyle raflardaki yerini alıyor. Sınırlı sayıda mağazalarda satışa çıkacak BİM 9-15 Eylül ürünlerini kaçırmayın.
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