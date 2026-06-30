BİM'de büyük fırsat: 7 Temmuz Salı günü 5 litrelik ayçiçek yağında dev indirim başlıyor!
BİM'de büyük fırsat: 7 Temmuz Salı günü 5 litrelik ayçiçek yağında dev indirim başlıyor!
BİM, 7 Temmuz 2026 Salı günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda mutfakların temel ihtiyacı olan ayçiçek yağında büyük bir indirim sunuyor. Kampanya kapsamında kalitesiyle bilinen Emek marka 5 litrelik ayçiçek yağı, avantajlı fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Stoklarla sınırlı olan bu dev indirim, bütçesini düşünen tüketiciler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İndirimli Emek sıvı yağ alışverişi için Salı gününden itibaren size en yakın BİM mağazasını ziyaret edebilirsiniz.
MARET DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 315 TL
1 | 77
2 | 77
AKNAZ YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 G
Fiyat: 399 TL
3 | 77
4 | 77
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