BİM'DE BÜYÜK HAFTA: BEYAZ EŞYADAN MOBİLYAYA EVİNİZİ YENİLEYECEK FIRSATLAR KAPINIZDA! (BİM 7-13 EKİM)
BİM'de evini yenileme haftası başlıyor! 7-13 Ekim tarihleri arasında beyaz eşyadan mobilyaya kadar aradığınız her şey raflara geliyor. Buzdolabından derin dondurucuya, çamaşır makinesinden bulaşık makinesine, mobilyadan çocuk koltuğuna kadar evin tüm ihtiyaçları dev indirimlerle satışta olacak. Çeyiz hazırlayanlar ve evini baştan yaratmak isteyenler için yılın en büyük fırsatı. Stoklar sınırlı, bu kampanya kaçmaz!
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