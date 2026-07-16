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  4. BİM'de büyük indirim: 21 Temmuz Salı 5 litrelik riviera zeytinyağı ile nefis lezzeti ucuza yakalayın

BİM'de büyük indirim: 21 Temmuz Salı 5 litrelik riviera zeytinyağı ile nefis lezzeti ucuza yakalayın

BİM, 21 Temmuz Salı günü 5 litre riviera zeytinyağı ürününde muazzam bir indirime gidiyor. Yemeklerinize benzersiz bir hafiflik ve nefis aroma katacak bu kaliteli yağ, cebinizi yormayacak özel fiyatıyla raflara geliyor. Hem sağlıklı ve eşsiz lezzetler pişirmek hem de bu harika indirim avantajından yararlanmak için salı günü en yakın mağazaya uğramayı unutmayın, stokları tüketin.

BİM'de büyük indirim: 21 Temmuz Salı 5 litrelik riviera zeytinyağı ile nefis lezzeti ucuza yakalayın - Sayfa 1

TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 315 TL

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BİM'de büyük indirim: 21 Temmuz Salı 5 litrelik riviera zeytinyağı ile nefis lezzeti ucuza yakalayın - Sayfa 2
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BİM'de büyük indirim: 21 Temmuz Salı 5 litrelik riviera zeytinyağı ile nefis lezzeti ucuza yakalayın - Sayfa 3

BANVİT ÇITIR PİLİÇ FİNGER 1000 G

Fiyat: 189 TL

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BİM'de büyük indirim: 21 Temmuz Salı 5 litrelik riviera zeytinyağı ile nefis lezzeti ucuza yakalayın - Sayfa 4
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