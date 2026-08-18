BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM BAŞLIYOR: FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU! (BİM 25-31 AĞUSTOS)
BİM 25-31 Temmuz indirim günleri için geri sayım başladı! Temel gıda, atıştırmalık ve deterjan gruplarındaki dev fırsatlara ek olarak, ebeveynlerin merakla beklediği bebek bezlerinde de büyük indirim kapıda. Bütçe dostu aktüel ürünleri kaçırmamak için şimdiden listenizi hazırlayın. Stoklarla sınırlı bu dev kampanyadan yararlanmak için 25-31 Temmuz tarihlerinde size en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın!
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