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  4. BİM’DE BÜYÜK İNDİRİM ÇILGINLIĞI BAŞLADI! KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR BUGÜN RAFLARDA (BİM 21-24 AĞUSTOS)

BİM’DE BÜYÜK İNDİRİM ÇILGINLIĞI BAŞLADI! KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR BUGÜN RAFLARDA (BİM 21-24 AĞUSTOS)

Merakla beklenen BİM 21-24 Ağustos 2026 indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bugün BİM rafları sabahın erken saatlerinde boşalacak! BİM’de gıdadan içeceğe, şarküteri ve et ürünlerinden deterjan çeşitlerine kadar birçok üründe büyük indirim var. Ev ekonomisine destek olacak en ucuz aktüel ürünler, atıştırmalıklar ve temizlik malzemelerinin tam fiyat listesini görmek için sayfamızı ziyaret edin. İşte BİM 21-24 Ağustos indirimli ürünler fiyat listesi!

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BİM’DE BÜYÜK İNDİRİM ÇILGINLIĞI BAŞLADI! KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR BUGÜN RAFLARDA (BİM 21-24 AĞUSTOS) - Sayfa 1

TAZEM PİLİÇ BONFİLE KG

Fiyat: 199 TL

EMİN DANA SOTE 400 G

Fiyat: 305 TL

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BİM’DE BÜYÜK İNDİRİM ÇILGINLIĞI BAŞLADI! KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR BUGÜN RAFLARDA (BİM 21-24 AĞUSTOS) - Sayfa 2

EMİN DANA KÖFTE 500 G

Fiyat: 258 TL

TOMBİK PİLİÇ NUGGET 700 G

Fiyat: 105 TL

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BİM’DE BÜYÜK İNDİRİM ÇILGINLIĞI BAŞLADI! KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR BUGÜN RAFLARDA (BİM 21-24 AĞUSTOS) - Sayfa 3

DANA PARMAK SUCUK 400 G

Fiyat: 299 TL

30’LU ORTA BOY YUMURTA

Fiyat: 145 TL

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BİM’DE BÜYÜK İNDİRİM ÇILGINLIĞI BAŞLADI! KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR BUGÜN RAFLARDA (BİM 21-24 AĞUSTOS) - Sayfa 4

EMİN DANA HAMBURGER KÖFTESİ 225 G

Fiyat: 129 TL

ACILI PİLİÇ KEBAP 400 G

Fiyat: 65 TL

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