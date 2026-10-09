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  4. BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM DALGASI BUGÜN BAŞLADI: KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK! (BİM 9-15 EKİM)

BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM DALGASI BUGÜN BAŞLADI: KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK! (BİM 9-15 EKİM)

BİM raflarında hareketlilik zirveye ulaştı, büyük indirim dönemi kapılarını araladı. Sizde bugün mutlaka BİM mağazasına uğrayın. Kısa sürede tükenecek olan bu ürünler elinizden giderse cidden pişman olursunuz. Aradığınız tüm o avantajlı ve kaçırılmayacak fırsatlar 9-15 Ekim tarihleri arasında raflarda sizleri bekliyor. Peki BİM'e bugün neler geliyor? İşte BİM 9-15 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi...

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BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM DALGASI BUGÜN BAŞLADI: KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK! (BİM 9-15 EKİM) - Sayfa 1
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BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM DALGASI BUGÜN BAŞLADI: KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK! (BİM 9-15 EKİM) - Sayfa 2
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BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM DALGASI BUGÜN BAŞLADI: KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK! (BİM 9-15 EKİM) - Sayfa 3
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BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM DALGASI BUGÜN BAŞLADI: KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK! (BİM 9-15 EKİM) - Sayfa 4

BEBEK BASAMAĞI

Fiyat: 189 TL

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