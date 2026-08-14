BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM! FİYATLARI GÖREN ÇOK ŞAŞIRACAK! (BİM 18-24 AĞUSTOS)
BİM, ağustos ayında da bütçe dostu olmaya devam ediyor! Herkesin sabırsızlıkla beklediği 18-24 Ağustos 2026 aktüel ürünler listesini sizler için mercek altına aldık. 18 Ağustos Salı BİM’e hangi indirimler geliyor? Raflarda yerini alacak fırsat ürünleri neler? İşte haftanın en çarpıcı BİM indirimleri…
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