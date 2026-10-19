BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM: FİYATLARI GÖREN ŞAŞIRACAK! (BİM 23-29 EKİM)
23 Ekim Cuma günü BİM reyonları tam anlamıyla yıkılıyor! Mutfakta devrim yaratacak birinci sınıf düdüklü tencereler, derin karnıyarık tencereleri, yapışmaz tavalar ve renkli bıçak setleri ilk gün tükenecek cinsten. Sunum severler için gravürlü cam bardaklar, ayaklı kaseler ve şık porselen fincanlar gelirken; ev düzeni için çok çekmeceli organizerler raflarda olacak. Kışlık giyimde ise kalın sweatshirtler, eşofmanlar, su iticili kar eldivenleri ve polar berelerle baştan aşağı kışa hazırsınız!
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