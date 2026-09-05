BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM: FİYATLARI GÖREN ŞAŞIRACAK! (BİM 8-14 EYLÜL)
Son dönemde artan ev giderlerine karşı planlı hareket eden vatandaşlar için BİM 8-14 Eylül yeni indirim takvimini duyurdu. Aylık mutfak harcamalarını doğrudan etkileyen un, yağ ve bakliyat benzeri ürünlerin yanı sıra temizlik malzemeleri ile kişisel bakım setleri tek bir listede toplandı. Peki, BİM’e 8-14 Eylül’de hangi ürünler gelecek? İşte BİM 8-14 Eylül aktüel ürünler fiyat listesi…
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