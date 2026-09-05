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BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM: FİYATLARI GÖREN ŞAŞIRACAK! (BİM 8-14 EYLÜL)

Son dönemde artan ev giderlerine karşı planlı hareket eden vatandaşlar için BİM 8-14 Eylül yeni indirim takvimini duyurdu. Aylık mutfak harcamalarını doğrudan etkileyen un, yağ ve bakliyat benzeri ürünlerin yanı sıra temizlik malzemeleri ile kişisel bakım setleri tek bir listede toplandı. Peki, BİM’e 8-14 Eylül’de hangi ürünler gelecek? İşte BİM 8-14 Eylül aktüel ürünler fiyat listesi…

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BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM: FİYATLARI GÖREN ŞAŞIRACAK! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 1

EMİN DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 299 TL

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BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM: FİYATLARI GÖREN ŞAŞIRACAK! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 2
2 | 73
BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM: FİYATLARI GÖREN ŞAŞIRACAK! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 3
3 | 73
BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM: FİYATLARI GÖREN ŞAŞIRACAK! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 4
4 | 73