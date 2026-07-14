BİM'de büyük indirim günü: Gıda ve deterjan ürünlerinde indirim rüzgarı bugün başlıyor!
BİM'de büyük indirim günü: Gıda ve deterjan ürünlerinde indirim rüzgarı bugün başlıyor!
BİM, bugünden itibaren geçerli olan yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Kampanya kapsamında temel gıda maddeleri ile sıvı deterjan, ıslak havlu ve bulaşık deterjanı gibi ev ihtiyaçlarında büyük fiyat düşüşleri yapılıyor. İndirimli ürünler tüm BİM şubelerinde stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor.
AYNES %0,5 YAĞLI SÜT 1 L
Fiyat: 34,50 TL
1 | 86
2 | 86
3 | 86
4 | 86
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