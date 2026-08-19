BİM’DE BÜYÜK PAZAR SÜRPRİZİ BAŞLIYOR! BU İNDİRİMLİ FİYATLARA ŞAŞIRACAKSINIZ! (BİM 21-27 AĞUSTOS)
Evinde büyük bir temizlik ve düzen rüzgarı estirmek isteyenler 21 Ağustos Cuma sabahı erkenden BİM’e koşacak. Yayınlanan 21-27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda en çok aranan pratik temizlik setleri uygun fiyatıyla öne çıkarken, yedek paspas çeşitleri ise cazip etiketlerle satışa sunuluyor. Odalardaki ve masalardaki dağınıklığı tamamen bitirecek çok amaçlı organizerler, şeffaf şık düzenleyiciler ve kapı arkası askılıklar da indirimde. Sınırlı stoklarla gelecek bu ucuz ev ihtiyaçlarını kaçırmamak için 21 Ağustos Cuma sabahı BİM’e uğramayı unutmayın!
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