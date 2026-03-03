BİM’de Çarşamba fırsatı! Ergonomik tasarımlı Çalışma Koltuğu 4 Mart Çarşamba BİM’de!
BİM’de Çarşamba fırsatı! Ergonomik tasarımlı Çalışma Koltuğu 4 Mart Çarşamba BİM’de!
BİM, 4 Mart 2026 Çarşamba günü ofis mobilyalarında cazip fırsatlar sunuyor. Çalışma koltukları, rahatlığı ve modern tasarımıyla çalışma ortamınızı yenileyecek. Üstelik mağazadan satın alıp ödemesini yaptıktan sonra ücretsiz kargo ile kapınıza kadar geliyor.
TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG
Fiyat: 40,990 TL
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 40,990 TL
SİYAH YÖNETİCİ KOLTUĞU
Fiyat: 4,950 TL
GRİ YÖNETİCİ KOLTUĞU
Fiyat: 5,450 TL
