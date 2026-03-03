  1. Ekonomim
  4. BİM’de Çarşamba fırsatı! Ergonomik tasarımlı Çalışma Koltuğu 4 Mart Çarşamba BİM’de!

BİM, 4 Mart 2026 Çarşamba günü ofis mobilyalarında cazip fırsatlar sunuyor. Çalışma koltukları, rahatlığı ve modern tasarımıyla çalışma ortamınızı yenileyecek. Üstelik mağazadan satın alıp ödemesini yaptıktan sonra ücretsiz kargo ile kapınıza kadar geliyor.

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG


Fiyat: 40,990 TL

KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET


Fiyat: 40,990 TL

SİYAH YÖNETİCİ KOLTUĞU


Fiyat: 4,950 TL

GRİ YÖNETİCİ KOLTUĞU


Fiyat: 5,450 TL

