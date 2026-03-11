BİM’de çay keyfi akıllı teknolojiyle buluşuyor: BİM’e 13 Mart Cuma Dijital Çay Makinesi geliyor!
BİM’de çay keyfi akıllı teknolojiyle buluşuyor: BİM’e 13 Mart Cuma Dijital Çay Makinesi geliyor!
BİM, 13 Mart 2026 Cuma günü dijital çay makinesini satışa sunuyor. Akıllı demleme teknolojisi, modern tasarımı ve pratik kullanımıyla çay keyfini dijital çağa taşıyan bu ürün, dayanıklı yapısı ve ekonomik fiyatıyla kullanıcıların mutfaktaki en büyük yardımcısı olacak.
TCL 65 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV
Fiyat: 33,900 TL
1 | 140
2 | 140
3 | 140
4 | 140
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.