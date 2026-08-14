BİM’DE CUMA ALIŞVERİŞİ ALARMI! BU ÜRÜNLER İÇİN MAĞAZAYA KOŞACAKSINIZ! (BİM 14-20 AĞUSTOS)
BİM mağazalarında 14-20 Ağustos tarihleri arasında tam anlamıyla bir fiyat devrimi yaşanacak! Tekstil dünyasının en trend parçaları, konforlu giyim ürünleri ve yatak odanıza konfor katacak koruyucu tekstil tasarımları inanılmaz etiketlerle geliyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu dev fırsat dalgasını canlı gözle görmeden sakın başka yerden alışveriş yapmayın. Kaçıranların çok üzüleceği bu çılgın haftayı sakın kaçırmayın!
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