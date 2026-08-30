BİM’DE CUMA GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! YENİ LİSTEDE YOK YOK! (BİM 4-10 EYLÜL)
Milyonlarca tüketicinin her hafta sabırsızlıkla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu yine ezber bozmaya geliyor! 4-10 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni listede adeta yok yok. Alışveriş planı yapan vatandaşların şimdiden radarına giren bu indirim dalgasında, evinizin tüm eksiklerini şok fiyatlarla tamamlamanız mümkün olacak. Sınırlı sayıda gelecek olan bu ürünleri kaçırmamak için erken saatte mağaza kapısında olmanız gerekebilir. İşte herkesin peşine düşeceği o indirimli liste!
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