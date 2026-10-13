BİM’DE CUMA GÜNÜ RAFLAR DOLUP TAŞACAK! FİYATLARI GÖREN BİM’E KOŞACAK (BİM 16-22 EKİM)
BİM’in 16-22 Ekim haftasında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda özellikle ev ve mutfak alışverişine yönelik ürünler dikkat çekiyor. Tencere ve tava çeşitlerinden krep tavaya, bıçak ve süzgeçten cam ürünlere kadar pek çok seçenek raflarda yerini alacak. Saklama ve sunum ürünlerinin yanı sıra farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler de yeni haftanın kataloğunda bulunuyor.
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