BİM'DE CÜZDANLARI RAHATLATACAK DEV KAMPANYA: KOŞAN KAPIYOR! (BİM 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL)
Merakla beklenen yeni BİM aktüel ürünler listesi 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında raflardaki yerini alıyor. Bu hafta RKS katlanabilir elektrikli bisiklet modellerinden Dijitsu Google TV'ye, Tecno Spark akıllı telefondan JBL bluetooth hoparlör çeşitlerine kadar dev bir teknoloji rüzgarı esiyor. Elektronik ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyatlarla karşılamak isteyen vatandaşlar şimdiden sabah kuyruklarına hazırlanıyor. İşte teknoloji meraklılarının kaçırmaması gereken BİM aktüel kataloğunun tüm detayları ve fiyat listesi!
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