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BİM’DE DEV FIRSAT: BEYAZ EŞYA KAMPANYASI BAŞLIYOR! (BİM 21-27 EKİM)

Evini yenilemek isteyenlere müjde! 21-27 Ekim'de BİM’e dev beyaz eşya kataloğu geliyor. Buzdolabından bulaşık makinesi, çamaşır makinesinden çamaşır kurutma makinesine kadar en çok ihtiyaç duyulan ürünler şok fiyatlarla raflarda olacak. Sınırlı stoklarla gelecek bu kaçırılmayacak aktüel fırsatları erkenden yakalamak ve bütçenizi yormadan evinizin eksiklerini tamamlamak için acele edin!

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BİM’DE DEV FIRSAT: BEYAZ EŞYA KAMPANYASI BAŞLIYOR! (BİM 21-27 EKİM) - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 35.450 TL

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BİM’DE DEV FIRSAT: BEYAZ EŞYA KAMPANYASI BAŞLIYOR! (BİM 21-27 EKİM) - Sayfa 2
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BİM’DE DEV FIRSAT: BEYAZ EŞYA KAMPANYASI BAŞLIYOR! (BİM 21-27 EKİM) - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 19.900 TL

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BİM’DE DEV FIRSAT: BEYAZ EŞYA KAMPANYASI BAŞLIYOR! (BİM 21-27 EKİM) - Sayfa 4
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