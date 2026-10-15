BİM’DE DEV FIRSAT: BEYAZ EŞYA KAMPANYASI BAŞLIYOR! (BİM 21-27 EKİM)
Evini yenilemek isteyenlere müjde! 21-27 Ekim'de BİM’e dev beyaz eşya kataloğu geliyor. Buzdolabından bulaşık makinesi, çamaşır makinesinden çamaşır kurutma makinesine kadar en çok ihtiyaç duyulan ürünler şok fiyatlarla raflarda olacak. Sınırlı stoklarla gelecek bu kaçırılmayacak aktüel fırsatları erkenden yakalamak ve bütçenizi yormadan evinizin eksiklerini tamamlamak için acele edin!
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