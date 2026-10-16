BİM’DE DEV GIDA İNDİRİMİ! ZEYTİNYAĞI, AYÇİÇEK YAĞI, BAKLİYAT, SÜT, PEYNİR… (BİM 20-26 EKİM)
20-26 Ekim tarihleri arasında mutfak alışverişlerinizi hafifletecek dev fırsatlar BİM raflarında yerini alıyor. Temel ihtiyaçların başında gelen zeytinyağından, yemeklerin vazgeçilmezi ayçiçek yağına kadar pek çok üründe kaçırılmayacak fiyat avantajları sizleri bekliyor. Sadece yağ grubunda değil; bakliyat ürünleri, taptaze süt ve kahvaltı sofralarının tacı peynir çeşitleri de bu hafta bütçe dostu etiketlerle sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu dev gıda kampanyasından yararlanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak için 20 Ekim Salı günü en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın!
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