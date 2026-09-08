BİM’DE DEV İNDİRİM BAŞLADI! GIDA VE DETERJANLARDA KAÇIRILMAYACAK BÜYÜK FIRSAT (BİM 8-14 EYLÜL)
BİM, bugünden itibaren geçerli olacak dev indirim kampanyasıyla raflarını sallıyor! Temel gıda ürünlerinden en sevilen atıştırmalıklara, ev ekonomisine destek olacak temizlik ve deterjan ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar yüzlerce üründe büyük fiyat düşüşleri başladı. Enflasyona meydan okuyan bu dev kampanya, hem bütçesini korumak isteyenlerin hem de stok yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. Stoklarla sınırlı bu popüler ürünleri tüketmeden kapmak için en yakın BİM mağazasına erken saatlerde uğramayı unutmayın!
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