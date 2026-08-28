BİM'DE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR: GIDA VE DETERJAN FİYATLARINDA BÜYÜK FIRSAT! (BİM 1-7 EYLÜL)
BİM 1-7 Eylül 2026 büyük indirim kataloğu yayınlandı! Temizlik malzemelerinden deterjan çeşitlerine, temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok üründe dev fırsatlar raflardaki yerini alıyor. BİM aktüel ürünler kampanyasıyla mutfak bütçenizi koruyacak en yenilikçi ve cazip indirimleri kaçırmayın. 1-7 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak bu büyük indirimli ürünlerin tam listesi, detayları ve kaçırılmayacak fiyat avantajları haberimizde!
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