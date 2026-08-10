BİM’DE DEV İNDİRİM! BİM'E 14 AĞUSTOS HAFTASINDA NELER GELİYOR? (BİM 14-20 AĞUSTOS)
BİM raflarında 14-20 Ağustos tarihleri arasında kelimenin tam anlamıyla bir ucuzluk şenliği yaşanıyor! Çeyiz hazırlığı yapanların ve evini baştan aşağı yenilemek isteyenlerin yüzünü güldürecek en popüler markaların mutfak tasarımları şok edici fiyatlarla geliyor. Büyük yankı uyandıran bu sınırlı sayıdaki koleksiyon reyonlarda tam bir kapışma başlatacak cinsten. Başka yerde bu seviyede bir bütçe dostu kampanya bulamazsınız, sabah erkenden sıraya giren kazanır!
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