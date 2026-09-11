BİM’DE DEV İNDİRİM! FİYATLARI GÖREN ERKENDEN BİM’E KOŞACAK (BİM 13-19 EYLÜL)
BİM’in 13-19 Eylül tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Katalogda farklı kategorilerden çok sayıda ürün yer alırken, fiyatlar da dikkat çekiyor. Alışveriş yapmak isteyenlerin merakla beklediği ürünler arasında çeşitli ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor. BİM mağazalarında satışa çıkacak ürünlerin fiyatları ve katalogda yer alan fırsatlar belli oldu. İşte 13-19 Eylül aktüel ürünler fiyat listesi…
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.