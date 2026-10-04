BİM'DE DEV İNDİRİM GÜNLERİ! HESAPLI ALIŞVERİŞ ARAYANLAR RAFLARA AKIN EDİYOR (BİM 6-12 EKİM)
Cebini düşünen herkes için geri sayım bitti, BİM’in 6-12 Ekim aktüel ürünler kataloğu nihayet ortaya çıktı! Raflara gelecek yeni ürünleri ve şaşırtan fiyat etiketlerini merak eden tüketiciler, şimdiden planlarını yapmaya başladı. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir adreste bulabileceğiniz 6-12 Ekim haftasında, bütçenizi zorlamadan sepetinizi doldurmanın keyfini çıkaracaksınız. Özellikle gıda, temizlik, kişisel bakım ve çok aranan protein ürünleriyle dolu dolu gelen bu katalog, market alışverişinizi çok daha ekonomik hale getirmeye kararlı!
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