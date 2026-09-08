BİM'DE DEV İNDİRİMİ BAŞLIYOR! İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI TEK TEK AÇIKLANDI (BİM 11-17 EYLÜL)
BİM alışveriş gündemini tamamen değiştirecek yeni döneme ait aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak ilan etti. 11-17 Eylül 2026 tarihleri arasında her bütçeye hitap eden farklı kategorilerdeki birçok ürün kaçırılmayacak büyük fiyat avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Kalitesiyle ön plana çıkan bu cazip fırsatlar, şimdiden tüketicilerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Peki, BİM’e hangi ürünler gelecek? İşte haftaya damga vuracak 11-17 Eylül kataloğunun tüm detayları...
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