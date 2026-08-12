  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM'DE DEV İNDİRİMİ BAŞLIYOR! İŞTE YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS)

BİM'DE DEV İNDİRİMİ BAŞLIYOR! İŞTE YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS)

BİM’de büyük ağustos taarruzu tam gaz sürüyor! Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği 18-24 Ağustos 2026 haftasının dev indirim listesi nihayet netleşti. Peki 18-24 Ağustos tarihleri arasında BİM raflarında hangi sürprizler var? Ev ekonomisine can suyu olacak hangi aktüel ürünler geliyor? İşte cebinizi rahatlatacak 18-24 Ağustos 2026 BİM indirimlerinin tam listesi…

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
BİM'DE DEV İNDİRİMİ BAŞLIYOR! İŞTE YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 1

TORKU %1 YAĞLI SÜT 1 L

Fiyat: 44,50 TL

1 | 77
BİM'DE DEV İNDİRİMİ BAŞLIYOR! İŞTE YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 2
2 | 77
BİM'DE DEV İNDİRİMİ BAŞLIYOR! İŞTE YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 3
3 | 77
BİM'DE DEV İNDİRİMİ BAŞLIYOR! İŞTE YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 4
4 | 77