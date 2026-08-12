BİM'DE DEV İNDİRİMİ BAŞLIYOR! İŞTE YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 18-24 AĞUSTOS)
BİM’de büyük ağustos taarruzu tam gaz sürüyor! Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği 18-24 Ağustos 2026 haftasının dev indirim listesi nihayet netleşti. Peki 18-24 Ağustos tarihleri arasında BİM raflarında hangi sürprizler var? Ev ekonomisine can suyu olacak hangi aktüel ürünler geliyor? İşte cebinizi rahatlatacak 18-24 Ağustos 2026 BİM indirimlerinin tam listesi…
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