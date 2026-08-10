BİM’DE DEV KAMPANYA! HER EVİN İHTİYACI BEYAZ EŞYALAR ŞOK FİYATLARLA RAFLARDA! (BİM 12-18 AĞUSTOS)
BİM mağazalarında 12-18 Ağustos tarihleri arasında devasa bir kampanya dönemi başlıyor! Evini baştan aşağı yenilemek isteyenlerin ve büyük bütçe tasarrufu hedefleyenlerin kaçırmaması gereken beyaz eşya grupları şok edici fiyatlarla geliyor. Evlenecekler ve evini yenileyecekler; bu büyük fırsatı kaçırmayın!
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