BİM’DE EZBER BOZAN AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ! FİYATI GÖRENLER AKIN EDECEK (BİM 22-28 EYLÜL)
BİM’in yeni haftaya özel dev kampanyası, mutfaktaki harcamalarını düşürmek isteyen tüketicilere çok büyük bir nefes aldıracak! Market alışverişini ucuza getirmek isteyen milyonların her yemekte tükettiği 5 litrelik pet şişe ayçiçek yağlarında beklenen büyük fiyat indirimi nihayet resmi olarak duyuruldu. Sürekli kullanılan yağın ciddi fiyat düşüşünü gören vatandaşlar BİM mağazalarında yaşanacak hareketlilik öncesinde listelerini şimdiden hazırlamaya başladı. Salı sabahı rafları boşaltacak yağın indirimli fiyatı ise büyük bir merak konusu oldu. İşte güncel BİM 22-28 Eylül aktüel broşürü...
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