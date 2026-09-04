BİM’DE EZBER BOZAN BÜYÜK FIRSAT GÜNLERİ: ÜRÜNLER PİYASA FİYATLARININ ÇOK ALTINDA! (BİM 6-12 EYLÜL)
BİM 6-12 Eylül tarihleri arasında bu fiyatlarla piyasayı resmen sallamaya geliyor! Yeni indirim listesi erkenden sızdı ve etiketleri görenlerin nutku tutuldu. Pazar sabahı raflarda kapış kapış gidecek ve bütçenizi tamamen rahatlatacak bu dev fırsatları herkesten önce inceleyin, BİM 6-12 Eylül kampanyasında yaşanacak büyük yoğunluğa şimdiden hazırlıklı olun!
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