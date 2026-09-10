BİM’DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: BU HAFTA RAFLAR DOLUYOR! (BİM 13-19 EYLÜL)
BİM’in 13-19 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu belli oldu. Yeni haftada teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, ev yaşamından çocuklara yönelik seçeneklere kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. Katalogda farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler dikkat çekerken, fiyatlar da alışveriş yapacakların gündemine girdi. İşte BİM’in yeni haftasında yer alacak ürünler ve fiyatları...
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