BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE! (BİM 11-17 AĞUSTOS)
BİM’in bugün satışa sunacağı gıda ve temizlik ürünleri belli oldu. Temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin dikkatini çekecek ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Alışveriş listesini şimdiden oluşturmak isteyenler için merak edilen ürünler ve fiyatları belli oldu. İşte 11-17 Ağustos tarihleri arasında BİM’de satışa sunulacak ürünler!
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