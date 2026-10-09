BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE (BİM 13-19 EKİM)
BİM’in yeni kampanya döneminde, ev bütçesine nefes aldıracak mutfak, hijyen ve kişisel bakım indirimleri vitrine çıkıyor. Haftalık ev ihtiyaçlarını çok daha cazip fiyatlarla karşılamak ve tasarruf etmek isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Türkiye genelindeki tüm mağazalarda geçerli olacak bu dev kampanya, temel harcama kalemlerindeki indirimleriyle şimdiden büyük merak konusu oldu. Salı sabahından itibaren yoğun ilgi görmesi beklenen bütçe dostu BİM 13-19 Ekim aktüel ürünler listesinde yer alan etiket fiyatları, alışveriş listelerini yeniden şekillendirecek!
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