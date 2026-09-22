BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
BİM’in yeni kampanya döneminde tüketicinin cebini rahatlatacak mutfak ve hijyen indirimleri vitrine çıkıyor. Haftalık ev ihtiyaçlarını çok daha cazip rakamlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatların sunulacağı yeni haftada, temel harcama kalemleri ön plana çıkıyor. Hem eksiklerini kapatmak hem de tasarruf etmek isteyen vatandaşlar, Türkiye genelindeki mağazalarda geçerli olacak dev kampanyayı mercek altına aldı. Salı sabahından itibaren kapış kapış gidecek seçeneklerin etiket fiyatları ise şimdiden büyük merak konusu oldu. İşte bütçe dostu BİM 29 Eylül-5 Ekim aktüel ürünler!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.