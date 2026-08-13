BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT YENİ LİSTE! (BİM 18-24 AĞUSTOS)
Ağustos ayına damga vuran BİM indirimlerinde yeni perde açılıyor. 18-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğu, onlarca üründe büyük fırsatlarla raflardaki yerini alıyor. "Bu hafta BİM’e ne geliyor, hangi ürünlerde indirim var?" diyorsanız, işte kaçırmamanız gereken o liste…
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