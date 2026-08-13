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  4. BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT YENİ LİSTE! (BİM 18-24 AĞUSTOS)

BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT YENİ LİSTE! (BİM 18-24 AĞUSTOS)

Ağustos ayına damga vuran BİM indirimlerinde yeni perde açılıyor. 18-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğu, onlarca üründe büyük fırsatlarla raflardaki yerini alıyor. "Bu hafta BİM’e ne geliyor, hangi ürünlerde indirim var?" diyorsanız, işte kaçırmamanız gereken o liste…

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BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT YENİ LİSTE! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 1

TORKU %1 YAĞLI SÜT 1 L

Fiyat: 44,50 TL

1 | 77
BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT YENİ LİSTE! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 2
2 | 77
BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT YENİ LİSTE! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 3
3 | 77
BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: İŞTE FİYAT FİYAT YENİ LİSTE! (BİM 18-24 AĞUSTOS) - Sayfa 4
4 | 77