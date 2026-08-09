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  4. BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (BİM 12-18 AĞUSTOS)

BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (BİM 12-18 AĞUSTOS)

BİM reyonlarında resmen izdiham çıkacak! Evinizin tüm eksiklerini tek seferde kapatacak dev teknoloji fırsatları ve konforunuzu zirveye taşıyacak çok özel mobilyalar inanılmaz fiyatlarla geliyor. Mağazalarda sınırlı sayıda olacak bu lüks konfor ürünlerini ve hayatı kolaylaştıran büyük ev aletlerini sakın kaçırmayın. Bu dev bütçe dostu fırsatı kaçıranlar çok üzülür!

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BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (BİM 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 35,900 TL

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BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (BİM 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 25,500 TL

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BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (BİM 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 18,900 TL

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BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (BİM 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE

Fiyat: 20,900 TL

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