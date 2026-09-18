BİM'DE FİYATLAR DİBE VURDU! HERKES BU İNDİRİMLERİ KONUŞUYOR (BİM 18-21 EYLÜL)
BİM 18-21 Eylül indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta liste dopdolu! Çay ve içecek çeşitleri, atıştırmalıklar, et ürünleri, peynir çeşitleri, yoğurt ve dondurma reyonunda büyük indirim var. Buzdolabını doldurmak isteyenler için tam zamanı! Üstelik deterjan ve temizlik ürünlerinde de indirimler raflarda olacak. 18 Eylül Cuma'dan itibaren geçerli olacak kampanya için erken giden kazanacak, stoklar bitmeden BİM'e koşun!
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