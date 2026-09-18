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  4. BİM'DE FİYATLAR DİBE VURDU! HERKES BU İNDİRİMLERİ KONUŞUYOR (BİM 18-21 EYLÜL)

BİM'DE FİYATLAR DİBE VURDU! HERKES BU İNDİRİMLERİ KONUŞUYOR (BİM 18-21 EYLÜL)

BİM 18-21 Eylül indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta liste dopdolu! Çay ve içecek çeşitleri, atıştırmalıklar, et ürünleri, peynir çeşitleri, yoğurt ve dondurma reyonunda büyük indirim var. Buzdolabını doldurmak isteyenler için tam zamanı! Üstelik deterjan ve temizlik ürünlerinde de indirimler raflarda olacak. 18 Eylül Cuma'dan itibaren geçerli olacak kampanya için erken giden kazanacak, stoklar bitmeden BİM'e koşun!

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BİM'DE FİYATLAR DİBE VURDU! HERKES BU İNDİRİMLERİ KONUŞUYOR (BİM 18-21 EYLÜL) - Sayfa 1

TAZEM PİLİÇ BAGET KG

Fiyat: 99 TL

TORKU DANA KASAP SUCUK 350 G

Fiyat: 249 TL

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BİM'DE FİYATLAR DİBE VURDU! HERKES BU İNDİRİMLERİ KONUŞUYOR (BİM 18-21 EYLÜL) - Sayfa 2

PİLİÇ KÖFTE 300 G

Fiyat: 65 TL

PİLİÇ FÜME 60 G

Fiyat: 25 TL

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BİM'DE FİYATLAR DİBE VURDU! HERKES BU İNDİRİMLERİ KONUŞUYOR (BİM 18-21 EYLÜL) - Sayfa 3

EMİN DANA KIYMA %20 YAĞLI 400 G

Fiyat: 279 TL

EMİN DANA SOTE 400 G

Fiyat: 305 TL

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BİM'DE FİYATLAR DİBE VURDU! HERKES BU İNDİRİMLERİ KONUŞUYOR (BİM 18-21 EYLÜL) - Sayfa 4

TOMBİK PİLİÇ NUGGET 700 G

Fiyat: 109 TL

TOMBİK PİLİÇ SCHNITZEL 700 G

Fiyat: 109 TL

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