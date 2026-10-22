BİM'DE FİYATLAR DİBE VURDU! RAFLAR BOMBOŞ KALACAK, ACELE EDİN! (BİM 27 EKİM-2 KASIM)
BİM, 27 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında gıda, temizlik ve kozmetikte büyük bütçe dostu kampanyasını başlattı! İndirimli ürünler listesi ezber bozuyor. 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İçim dilimli tost peyniri 379 TL, Lezita 1 kg piliç döner ise sadece 259 TL fiyatıyla kapış kapış gidecek. Ev ekonomisini rahatlatacak Solo Plus kağıt havlu 259 TL ve Jenny Willy bebek bezi aylık paket 425 TL'den satışa sunuluyor. Nivea yaşlanma karşıtı bakım kremleri ise 199 TL şok fiyatla raflardaki yerini alıyor!
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